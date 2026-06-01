Cina: rappresentante UNICEF, progressi su accessibilità per bimbi con disabilità

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha compiuto progressi sostanziali nel migliorare l’accessibilità per i bambini con disabilità, ha dichiarato Amakobe Sande, rappresentante in Cina del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF).

Sande ha formulato queste osservazioni alla vigilia della Giornata internazionale dei bambini, osservando che la legge cinese sulla creazione di un ambiente di vita senza barriere segna un importante passo avanti nella promozione dell’accessibilità.

“Stabilisce standard chiari e responsabilità precise, e pone le basi per sistemi più inclusivi”, ha dichiarato.

La Cina ha inoltre intensificato gli sforzi per fornire un maggiore sostegno alle famiglie di bambini con disabilità attraverso la riforma del welfare per l’infanzia, ha affermato Sande. La politica del Paese sull’istruzione inclusiva ha anche contribuito a garantire che i bambini con disabilità possano frequentare le scuole tradizionali insieme ai loro coetanei, ha aggiunto, sottolineando tuttavia che resta ancora molto da fare.

“Dobbiamo abbattere le barriere nelle nostre scuole, nelle comunità e, soprattutto, nei nostri atteggiamenti e nelle nostre percezioni, per costruire un futuro inclusivo per ogni bambino”, ha affermato Sande.

UNICEF Cina e i suoi partner venerdì hanno inaugurato una campagna nazionale in vista della Giornata internazionale dei bambini per promuovere i diritti e l’inclusione dei bambini con disabilità.

La campagna, intitolata “Infanzia, senza barriere”, è stata avviata in collaborazione con la Commissione cinese per la promozione delle informazioni sulle iniziative a favore delle persone con disabilità, sotto la guida della Federazione cinese delle persone con disabilità.

Zhang Wei, presidente della commissione, ha affermato che continuerà ad approfondire la cooperazione con l’UNICEF e con altri partner internazionali per diffondere modelli di successo nella prevenzione della disabilità e nell’intervento tempestivo.

UNICEF collabora con le autorità scolastiche cinesi dalla fine del 2022 per avviare un programma di istruzione inclusiva per le persone con disabilità. Fino al 2025, il programma aveva coinvolto circa 1,1 milioni di bambini in 1.682 scuole e asili in sette suddivisioni a livello provinciale della Cina.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), più di 30.000 studenti con disabilità sono stati ammessi all’università ogni anno.

(ITALPRESS).