SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shanghai si è classificata al secondo posto tra i principali centri di spedizione marittima internazionali, secondo un rapporto pubblicato ieri.

Superando Londra, Shanghai ha conquistato la seconda posizione nell’Indice Xinhua-Baltic 2026 sullo sviluppo dei centri di spedizione marittima internazionali (ISCDI), dopo Singapore, secondo quanto si legge nel rapporto. Si tratta del miglior piazzamento mai ottenuto dalla città da quando l’indice è stato introdotto nel 2014.

Jin Yu Cheong, responsabile per l’Asia del Baltic Exchange, ha sottolineato che il successo di Shanghai va ben oltre i semplici volumi di merci. “È sostenuto da un ecosistema marittimo maturo e diversificato, che riunisce compagnie di navigazione, istituzioni finanziarie, assicuratori, servizi legali, broker marittimi, cantieri navali e fornitori di tecnologia”.

Ha aggiunto che i continui investimenti nell’innovazione digitale, nello sviluppo di porti ecologici e nei servizi marittimi hanno ulteriormente rafforzato la competitività globale della città.

Nel 2025, il traffico di container nel porto di Shanghai ha superato i 55,06 milioni di TEU, stabilendo un nuovo record.

L’indice di quest’anno ha inoltre evidenziato la crescente presenza della Cina nel settore globale delle spedizioni marittime. Il Paese conta ora sette centri dedicati tra i primi 20 al mondo.

Inaugurato congiuntamente nel 2014 dal China Economic Information Service e dal Baltic Exchange, l’ISCDI è diventato uno dei parametri di riferimento più influenti per valutare lo sviluppo dei principali centri di spedizione marittima a livello mondiale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).