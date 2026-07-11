ZHAOQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa fotografia, scattata il 10 luglio 2026, mostra una veduta del cantiere della galleria Jiangjunling lungo la linea ferroviaria ad alta velocità Zhuhai-Zhaoqing, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Lo scavo della galleria, lunga 3.500 metri, è stato completato con successo ieri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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