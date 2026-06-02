Cina: pubblicato piano quinquennale per modernizzazione agricola e rurale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione agricola e rurale durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

Il piano punta ad accelerare la modernizzazione dell’agricoltura e delle aree rurali per guidare la modernizzazione cinese, e ha individuato compiti chiave e misure politiche a questo scopo durante il periodo.

Secondo il piano, entro il 2030, la sicurezza alimentare del Paese sarà continuamente rafforzata; la qualità, l’efficienza e la competitività dell’agricoltura saranno ulteriormente migliorate; e i risultati ottenuti nella lotta alla povertà saranno consolidati ed estesi.

Il piano mira a rafforzare in modo significativo l’autosufficienza e la forza del Paese nel campo della scienza e della tecnologia agricola, a compiere grandi passi avanti nella trasformazione dell’agricoltura in un’importante industria moderna, e a continuare ad aumentare il reddito degli agricoltori a un ritmo relativamente sostenuto fino al 2030.

Propone inoltre di accelerare gli sforzi per costruire una campagna bella e armoniosa in cui le persone possano vivere e lavorare, richiedendo nuovi progressi nello sviluppo integrato delle aree urbane e rurali e risultati notevoli nello sviluppo di alta qualità dell’agricoltura e delle aree rurali.

(ITALPRESS).