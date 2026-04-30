HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da drone il 27 aprile 2026, mostra un agricoltore alla guida di un macchinario agricolo mentre prepara il campo per la semina nella cittadina di Jinshan, nella città di Fujin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Gli agricoltori di tutta la provincia dello Heilongjiang sono stati recentemente impegnati nella produzione agricola primaverile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]