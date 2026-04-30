HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da drone il 29 aprile 2026, mostra un agricoltore mentre regola un macchinario agricolo presso un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Gli agricoltori di tutta la provincia dello Heilongjiang sono stati recentemente impegnati nella produzione agricola primaverile.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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