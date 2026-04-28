GIACARTA (INDONESIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle copie dell’edizione inglese del quinto volume di “Xi Jinping: Governare la Cina” sono state consegnate agli ospiti indonesiani durante un evento promozionale a Giacarta, in Indonesia, il 28 aprile 2026. Oggi qui si è tenuto l’evento promozionale per l’edizione inglese di “Xi Jinping: Governare la Cina”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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