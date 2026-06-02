Cina: previsto taglio del supplemento carburante su voli interni dal 5 giugno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le compagnie aeree cinesi ridurranno drasticamente i supplementi carburante sulle rotte della Cina continentale per i biglietti venduti a partire dal 5 giugno, hanno reso noto oggi Air China e altre compagnie aeree.

Il supplemento sarà ridotto a 80 yuan (circa 11,73 dollari USA) per tratta per le rotte di 800 chilometri o meno, e a 150 yuan per le rotte più lunghe.

I neonati sono esentati dal supplemento, mentre bambini e militari e agenti di polizia invalidi riceveranno uno sconto del 50%.

Rispetto alle tariffe attuali, il supplemento diminuirà di 10 yuan per le rotte di 800 chilometri o meno, e di 20 yuan per le rotte più lunghe.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).