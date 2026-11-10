Cina: presidente AmCham Shanghai, imprese USA mirano a opportunità locali a CIIE

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende statunitensi stanno rafforzando la loro partecipazione alla China International Import Expo (CIIE), attratte dal vasto mercato cinese e dalle crescenti capacità di innovazione del Paese, come dichiarato da Eric Zheng, presidente della Camera di commercio americana a Shanghai (AmCham Shanghai).

Le aziende statunitensi hanno occupato la maggiore superficie espositiva per otto edizioni consecutive, ha affermato Zheng, osservando che quest’anno il Padiglione statunitense dedicato all’alimentazione e all’agricoltura, organizzato congiuntamente dall’AmCham Shanghai e dal Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti, si estende su una superficie record di 400 metri quadrati, con la partecipazione di oltre 40 aziende e organizzazioni.

Secondo la AmCham Shanghai, nel primo giorno sono stati firmati nel padiglione sei accordi per un valore superiore a 650 milioni di dollari USA.

“Attribuiamo grande importanza al mercato cinese perché è davvero molto grande”, ha dichiarato Zheng, aggiungendo che la Camera collabora con le associazioni agricole statunitensi per aiutare le imprese più piccole e gli agricoltori a raggiungere gli acquirenti cinesi.

Zheng ha osservato che sempre più aziende utilizzano la CIIE per presentare nuovi prodotti, comprese le anteprime mondiali. Anche la crescente presenza di alti dirigenti delle principali multinazionali riflette l’importanza attribuita alla fiera. L’amministratore delegato di Medtronic, Geoff Martha, ad esempio, ha portato in Cina l’intero team dirigenziale globale dell’azienda.

Ha citato il settore biofarmaceutico come potenziale ambito di cooperazione, nel quale le aziende cinesi che sviluppano farmaci in fase iniziale potrebbero collaborare con società statunitensi come Johnson & Johnson e Pfizer per portare avanti le sperimentazioni cliniche e introdurre nuovi medicinali sui mercati globali, a beneficio di entrambe le parti.

“Stiamo assistendo a un’innovazione molto più estesa in questo Paese”, ha concluso Zheng, sottolineando la posizione di leadership della Cina a livello mondiale nelle domande di brevetto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).