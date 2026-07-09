Cina: portavoce Esteri, Paese invita più turisti statunitensi in visita

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina invita un maggior numero di cittadini statunitensi a visitare il Paese per intensificare gli scambi, vedere con i propri occhi un quadro reale, multidimensionale e a tutto tondo della Cina e contribuire all’amicizia sino-statunitense, ha affermato ieri la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha rilasciato queste dichiarazioni durante un regolare briefing con la stampa, al termine dell’evento “Legami con Kuliang: partite dimostrative di baseball giovanile Cina-USA 2026 e festival dello sport”, che si è svolto con successo in Cina dal 28 giugno al 2 luglio.

“Siamo lieti di constatare che la storia secolare di Kuliang stia acquisendo vitalità grazie a nuove vicende di scambi amichevoli”, ha affermato Mao.

I recenti eventi di successo, come il Festival degli sport giovanili Cina-USA, il Dialogo sulla leadership giovanile delle Tigri Volanti e il programma di scambi giovanili Cina-USA “PandaMaxxing”, sono tutti esempi di legami condivisi, reciproca stima e amicizia tra i due popoli, nonostante le differenze, ha dichiarato.

Essi dimostrano pienamente che la speranza delle relazioni Cina-USA risiede nei popoli, che il loro fondamento è nei legami a livello di base, che il loro futuro dipende dai giovani e che la loro vitalità deriva dagli scambi subnazionali, ha aggiunto la funzionaria.

Da quando, nel novembre 2023, è stata inaugurata l’iniziativa volta a invitare 50.000 giovani statunitensi in Cina per partecipare a programmi di scambio e studio nell’arco di cinque anni, oltre 50.000 di questi giovani hanno visitato il Paese, raggiungendo l’obiettivo con due anni e mezzo di anticipo rispetto al previsto. Anche il numero di visitatori statunitensi entrati in Cina è cresciuto rapidamente nella prima metà di quest’anno.

(ITALPRESS).