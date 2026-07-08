UE e Guardia Costiera libica discutono il rafforzamento della cooperazione bilaterale nella governance marittima

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il capo della missione dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, ha incontrato a Tripoli il comandante della Guardia costiera libica, generale Reda Issa, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale nella governance marittima.

Secondo quanto dichiarato da Orlando sul proprio account X, la Libia è un partner cruciale per l’Ue nel Mediterraneo, e l’Unione sostiene lo sviluppo delle capacità operative della guardia costiera nelle operazioni di ricerca e soccorso e nella protezione della vita in mare. I due interlocutori hanno discusso le modalità per intensificare la cooperazione attraverso formazione, capacity building, l’applicazione di standard internazionali marittimi e dei diritti umani, oltre che un migliore coordinamento con i partner regionali.

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