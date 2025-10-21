PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina auspica un approfondito scambio di vedute con tutte le parti per condividere i benefici della modernizzazione, inclusa l’intelligenza artificiale, con i popoli di tutto il mondo e offrire nuove opportunità allo sviluppo globale attraverso i risultati della modernizzazione cinese, ha dichiarato martedì il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun.

Guo ha rilasciato tali dichiarazioni durante una conferenza stampa ordinaria, rispondendo a una domanda sul terzo Workshop on AI Capacity Building, iniziato lunedì a Pechino.

Sottolineando che la Cina ha ospitato questo workshop più volte, Guo ha affermato che si tratta di un’iniziativa orientata ai risultati per attuare la Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul rafforzamento della cooperazione internazionale sullo sviluppo delle capacità dell’intelligenza artificiale e il Piano d’azione sullo sviluppo delle capacità dell’IA per il bene e per tutti. I rappresentanti di altre Paesi sono stati invitati al workshop per discutere su come promuovere uno sviluppo per il bene e per tutti dell’IA e sulla governance globale dell’IA, ha aggiunto.

La Cina è stata elogiata per aver ospitato il workshop, il quale dimostra la sua credibilità e responsabilità come grande Paese, ha detto Guo.

“Attraverso il workshop, la Cina auspica un approfondito scambio di vedute con tutte le parti per condividere i benefici della modernizzazione, inclusa l’intelligenza artificiale, con i popoli di tutto il mondo e offrire nuove opportunità allo sviluppo globale attraverso i risultati della modernizzazione cinese”, ha dichiarato Guo.

(ITALPRESS).