Arabia Saudita, completato il trasferimento di tutti i pellegrini ad Arafat

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Ministero del Hajj dell’Arabia Saudita ha annunciato oggi il completamento con successo del trasferimento di tutti i pellegrini verso il pianoro di Arafat per compiere il rito principale del pellegrinaggio, il “Wuquf” (stazionamento) presso la piana sacra.

Secondo quanto rilancia l’agenzia saudita Spa, le operazioni di spostamento si sono svolte in modo ordinato grazie a piani di deflusso precisi. I pellegrini sono stati trasportati tramite il treno dei Luoghi Sacri, che ha movimentato circa 350 mila persone, supportato da oltre 24 mila autobus operanti su percorsi dedicati.

Al tramonto di oggi, le folle dei pellegrini inizieranno la “Nafrah” verso Muzdalifah, dove eseguiranno le preghiere del tramonto e della sera in forma combinata e abbreviata, per poi pernottare prima di dirigersi verso Mina per completare i rimanenti riti. Sul luogo è presente un dispiegamento massiccio di forze di sicurezza, servizi sanitari e municipali.

È operativo l’ospedale di Jabal al-Rahma insieme a numerosi centri medici e punti di soccorso. Il sito è supportato da sistemi elettronici avanzati per il monitoraggio delle folle e da squadre di orientamento, oltre a servizi di traduzione simultanea della predica di Arafat in 35 lingue.

Il Ministero della Salute saudita ha invitato i pellegrini a rimanere all’interno delle tende fino alle 16:00 per evitare l’esposizione diretta al sole e il rischio di colpi di calore. Ha raccomandato l’uso costante di ombrelli, il consumo abbondante di acqua e liquidi, il riposo adeguato e di evitare di scalare le alture.

Il nono giorno del mese islamico di Dhul-Hijjah, noto come “Giorno della Grande Stazionamento”, rappresenta il momento più importante del Hajj. Il pianoro di Arafat si estende per circa 33 chilometri quadrati. Jabal al-Rahma, la collina più nota del sito, continua ad attirare migliaia di pellegrini che desiderano sostare nelle sue vicinanze. La Saudi Vision 2030 e il programma nazionale per il Hajj permettono al Regno di gestire milioni di pellegrini con elevati standard di sicurezza, sanità e logistica.

-Foto Agenzia Spa-

(ITALPRESS).