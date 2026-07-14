PECHINO (CINA) (XINHUA) – La Cina esorta i Paesi europei ad agire con prudenza e a smettere di sostenere l’illegittimo “lodo arbitrale sul Mar Cinese Meridionale”, per evitare di compromettere le relazioni e la cooperazione con Pechino, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian.

Diversi Paesi europei si sono recentemente uniti agli Stati Uniti e alle Filippine nel rilasciare una dichiarazione congiunta sul cosiddetto lodo, a dieci anni dalla sua emissione, mentre l’Unione europea ha diffuso una dichiarazione separata.

“Queste dichiarazioni distorcono i fatti e diffamano intenzionalmente la Cina. Il Paese le deplora fortemente e vi si oppone con fermezza”, ha affermato Lin durante un briefing ordinario con la stampa.

(XINHUA).