Cina: portavoce, attesi risultati più concreti, maggior consenso con Paesi APEC

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina auspica di rafforzare ulteriormente il consenso tra le parti della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), di ottenere risultati più tangibili e di imprimere un forte impulso alla prosperità e alla crescita nella regione dell’Asia-Pacifico e oltre. Lo ha affermato oggi una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

La portavoce Mao Ning ha formulato queste dichiarazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sull’imminente 33esima Riunione dei leader economici dell’APEC prevista a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.

Osservando che, a distanza di 12 anni, la Cina ospiterà nuovamente l’evento, Mao ha affermato che l'”Anno della Cina” dell’APEC ha prodotto risultati fruttuosi. La Cina ha tenuto con successo oltre 300 riunioni ed eventi, concentrandosi sul tema “Costruire una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme” e sulle tre aree prioritarie di “apertura, innovazione e cooperazione”.

Oltre 10.000 rappresentanti hanno partecipato agli eventi e raggiunto una serie di intese comuni in materia di cooperazione, gettando solide basi per l’imminente riunione, ha affermato la portavoce.

In vista dell’apertura della riunione APEC la prossima settimana, Mao ha affermato che la Cina auspica il raggiungimento di un accordo tra tutte le economie partecipanti in merito alla Dichiarazione dei leader dell’APEC di Shenzhen, oltre al conseguimento di risultati più concreti in settori chiave come il commercio, la connettività, l’economia digitale e l’intelligenza artificiale.

(ITALPRESS).