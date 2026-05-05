PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano l’area panoramica delle cascate Detian nella contea di Daxin, città di Chongzuo, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il 4 maggio 2026. Le persone in tutta la Cina sono uscite per godersi appieno il tempo libero durante le vacanze in corso per il primo maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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