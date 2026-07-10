Cina: Xizang, inaugurato primo centro di applicazione clinica BCI d’altopiano

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo centro di applicazione clinica dell’interfaccia cervello-computer (BCI) d’altopiano nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang è stato inaugurato ufficialmente ieri presso l’Ospedale popolare di Lhasa, segnando un passo significativo per la regione nello sfruttamento di tecnologie all’avanguardia per affrontare malattie neurologiche incurabili.

Basato sul primo ambulatorio standardizzato di consulenza e valutazione BCI dello Xizang, il nuovo centro riunisce risorse multidisciplinari dell’ospedale provenienti da dipartimenti tra cui neurochirurgia, neurologia, medicina riabilitativa e diagnostica per immagini.

Adottando la tecnologia BCI, il centro fornisce servizi precisi di diagnosi e cura lungo l’intero percorso terapeutico, che coprono screening e valutazione, formulazione di piani terapeutici personalizzati e riabilitazione post-operatoria per pazienti affetti da emorragia cerebrale, ischemia cerebrale, lesioni cerebrali traumatiche, lesioni del midollo spinale e lesioni dei nervi periferici.

“L’inaugurazione del centro di applicazione clinica BCI d’altopiano migliorerà significativamente la capacità dell’ospedale di accogliere pazienti con esigenze di riabilitazione neurologica e promuoverà l’applicazione di tecnologie mediche all’avanguardia a beneficio della popolazione dello Xizang”, ha dichiarato Bai Youqing, vice presidente dell’ospedale.

Come soluzione rivoluzionaria per l’interazione uomo-computer, la tecnologia BCI ha mostrato un grande potenziale nel campo della riabilitazione neurologica. I pazienti emiplegici colpiti da ictus possono recuperare la funzionalità degli arti con l’ausilio di esoscheletri alimentati dalla BCI e persino completare movimenti complessi, tra cui stringere la mano e camminare.

(ITALPRESS).