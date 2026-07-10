Tunisia, il Parlamento esamina il progetto del Piano di sviluppo 2026-2030 pari a circa 30 miliardi di euro

TUNISI (TUNISIA)(ITALPRESS) – Il Parlamento tunisino ha esaminato il progetto del Piano di sviluppo 2026-2030, un programma quinquennale che prevede investimenti complessivi per 101,8 miliardi di dinari tunisini, pari a circa 30 miliardi di euro, e una dotazione di circa 21.000 progetti distribuiti tra diversi settori e regioni del Paese.

Secondo l’Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina, la sessione plenaria del 9 luglio si è svolta alla presenza del ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, ed è stata dedicata all’esame del progetto di legge relativo all’approvazione del Piano di sviluppo 2026-2030.

Il Piano, primo documento di programmazione economica elaborato nel quadro della Costituzione del 2022 secondo un approccio che parte dai livelli locale e regionale per arrivare a quello nazionale, rappresenta il quadro di riferimento delle politiche pubbliche e delle scelte economiche e sociali della Tunisia per i prossimi cinque anni.

Tra gli obiettivi principali figurano il sostegno alla crescita economica e all’occupazione, la riduzione degli squilibri regionali, lo sviluppo del capitale umano, la modernizzazione dell’amministrazione e il rafforzamento della sicurezza alimentare, idrica ed energetica.

Nel corso del dibattito parlamentare, i deputati hanno evidenziato la necessità di garantire una distribuzione equilibrata degli investimenti tra le regioni, migliorare il clima degli affari, sostenere le piccole e medie imprese, accelerare la digitalizzazione e rafforzare la competitività dell’economia nazionale.

Il programma prevede interventi nei settori delle infrastrutture, dell’energia, dell’agricoltura, della gestione delle risorse idriche, dell’innovazione e della trasformazione amministrativa, con l’obiettivo di promuovere un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile. Il dibattito proseguirà con la presentazione delle risposte del ministro dell’Economia e della Pianificazione agli interventi dei deputati, in vista della votazione sul progetto del Piano di sviluppo 2026-2030.

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