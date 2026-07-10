Libia, il ministro degli esteri vede l’ambasciatore dell’Unione Europea: focus su voli e borse di studio

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri libico ad interim, Al-Taher Al-Baour, ha incontrato a Tripoli l‘ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale, con particolare attenzione ai programmi di scambio di studenti e borse di studio per ricercatori, nonché alla richiesta di revoca delle restrizioni al trasporto aereo libico nello spazio aereo europeo in vista della riapertura dell’aeroporto internazionale di Tripoli.

E secondo quanto riportato dal Ministero degli Esteri libico in un comunicato su Facebook, i due hanno scambiato opinioni su questioni regionali e internazionali e hanno concordato di continuare il coordinamento per sostenere la stabilità, lo sviluppo e la crescita dei settori vitali della Libia.

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