PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone assistono a uno spettacolo di luci con droni a Wuxi, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 3 maggio 2026. Le persone in tutta la Cina sono uscite per godersi appieno il tempo libero durante le vacanze in corso per il primo maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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