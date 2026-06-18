PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In caso di gravi calamità durante la stagione delle alluvioni, qualora i segnali di comunicazione delle reti terrestri non fossero disponibili, i residenti di Pechino, capitale della Cina, potranno utilizzare il servizio di SMS del Sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) per le comunicazioni d’emergenza e per chiedere aiuto.

Secondo un rapporto pubblicato ieri dal “Beijing Daily”, tre importanti operatori di telecomunicazioni di Pechino, tra cui China Mobile, China Unicom e China Telecom, il 15 giugno hanno inaugurato congiuntamente questo servizio di comunicazione d’emergenza via SMS per i residenti locali.

Al momento, oltre 170 modelli di smartphone supportano questa funzione di invio, mentre non sono previsti requisiti particolari per il dispositivo del destinatario.

Il servizio consente agli utenti di trasmettere messaggi con dati di geolocalizzazione accurati per segnalare tempestivamente calamità, confermare la propria incolumità e richiedere soccorsi d’emergenza, anche qualora le reti terrestri fossero completamente fuori servizio, a condizione che i loro smartphone supportino la messaggistica satellitare BeiDou.

I residenti possono accedere all’interfaccia SMS satellitare BeiDou proprio come farebbero per inviare un normale messaggio di testo: basta comporre il messaggio e premere Finvio. Gli smartphone avvieranno quindi automaticamente la procedura di ricerca dei satelliti. Seguendo le istruzioni sullo schermo e puntando il dispositivo verso i satelliti BeiDou nel cielo a sud-ovest, gli utenti possono di solito stabilire una connessione e inviare il messaggio entro 5-15 secondi.

Ogni messaggio può essere inviato contemporaneamente fino a un massimo di quattro destinatari, con una lunghezza massima di 20 caratteri cinesi. Sia il contenuto del messaggio sia le informazioni sulla posizione allegate sono conteggiati entro questo limite.

Dopo ogni operazione di invio o ricezione, è necessario attendere un intervallo di un minuto prima di poter effettuare l’azione successiva. Il destinatario può visualizzare la posizione su una mappa cliccando sul link incorporato nel messaggio e può rispondere direttamente componendo una risposta fino a un massimo di 10 caratteri cinesi.

Il servizio non comporta alcun costo a meno che non venga utilizzato. Una volta inviato un messaggio, si applica una tariffa per singolo messaggio, mentre la ricezione resta gratuita, secondo quanto riportato. I residenti possono attivare la funzione SMS satellitare BeiDou direttamente dalle impostazioni del proprio smartphone e iniziare a utilizzarla immediatamente.

Gli SMS satellitari BeiDou sono progettati specificamente per affrontare la sfida dell’invio e della ricezione di messaggi di testo in aree prive di copertura del segnale terrestre. Possono essere utilizzati in situazioni quali la prevenzione delle inondazioni e la risposta in caso di calamità, la guida autonoma, i pattugliamenti sul campo, nonché le spedizioni e gli attraversamenti in aree disabitate.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).