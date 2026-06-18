MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un pesante attacco con droni è stato lanciato dall’Ucraina su Mosca, il più grande degli ultimi due anni, secondo le informazioni diffuse dal sindaco Sergei Sobyanin, provocando un incendio in una raffineria di petrolio. “Le forze di difesa aerea continuano a respingere un attacco su larga scala”, ha detto sui social il primo cittadino. Secondo gli ultimi dati forniti dal sindaco, le forze di difesa aerea hanno abbattuto circa 180 droni dall’inizio della giornata. Il sindaco ha inoltre segnalato l’abbattimento di 60 droni diretti verso la capitale da parte delle forze di difesa aerea. I servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo della caduta dei detriti.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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