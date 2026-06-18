Iran, le cerimonie per i funerali di Ali Khamenei includeranno una tappa in Iraq

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Un alto responsabile iraniano ha annunciato che le cerimonie di commemorazione e sepoltura della defunta Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso all’inizio dell’attacco americano-israeliano di febbraio, includeranno una tappa in Iraq. Lo riporta la Tv al Arabiya.

Le autorità iraniane avevano già reso noto che i funerali inizieranno il 4 luglio e toccheranno Teheran e Qom, per concludersi con la sepoltura il 9 luglio a Mashhad, nel nord-est del Paese. Il sindaco di Teheran, Ali Reza Zakani, ha precisato in un video diffuso dai media ufficiali che una cerimonia si terrà in Iraq l’8 luglio 2026, auspicando che il giorno successivo, 9 luglio, si proceda alla tumulazione a Mashhad. Zakani non ha fornito dettagli sulle modalità della tappa irachena, dove si trovano importanti santuari sciiti come Najaf e Kerbala.

Secondo quanto dichiarato in precedenza dalle autorità, le cerimonie di lutto nazionale si svolgeranno a Teheran dal 4 al 6 luglio, per poi spostarsi a Qom il 7 luglio. Zakani ha inoltre stimato una partecipazione di circa 20 milioni di persone alle esequie nella capitale, definendola “senza precedenti”. Per confronto, circa 10 milioni di persone avevano preso parte ai funerali dell’Imam Khomeini nel 1989.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).