PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di fornire a breve una nuova tranche di aiuti umanitari a Iran e Libano, per sostenere ulteriormente le popolazioni locali nel processo di ripresa, ricostruzione e sviluppo economico, ha dichiarato ieri Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Lin ha formulato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda relativa al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran e alle ripercussioni che hanno provocato numerose vittime civili, la distruzione diffusa delle infrastrutture e gravi difficoltà per il sostentamento della popolazione in Medio Oriente.

Lin ha affermato che la Cina è profondamente rattristata dal disastro umanitario in Medio Oriente causato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran e dalle sue ripercussioni, aggiungendo che il Paese ha fornito aiuti umanitari d’emergenza all’Iran e ad altri Paesi lo scorso marzo.

“Da buona amica dei Paesi del Medio Oriente e importante Paese responsabile, la Cina continuerà a offrire sostegno e assistenza nei limiti delle proprie capacità”, ha dichiarato Lin.

“Inoltre, la Cina si impegnerà ulteriormente a favore dei colloqui di pace e continuerà a svolgere un ruolo positivo per ristabilire al più presto la pace e la tranquillità in Medio Oriente”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).