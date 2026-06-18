Tunisia, smantellate due reti criminali internazionali: 25 arresti

IPA15899022 - July 25, 2019, Tunis, Tunisia: Tunisian police are deployed in front of the military hospital in Tunis where the Tunisian president died. Beji Caid Essebsi, the first democratically elected president in Tunisia, died Thursday at the age of 92, opening a period of political uncertainty for Tunisia's fragile democracy, a few months of major electoral deadlines. (Credit Image: .. Kamila Stepien/Le Pictorium Agency via ZUMA Press)

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le autorità tunisine hanno smantellato due reti criminali internazionali attive nel traffico di droga, nel riciclaggio di denaro, nelle attività estorsive e negli omicidi su commissione, secondo quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale del Ministero dell’Interno tunisino.

L’operazione è stata condotta dall’Unità nazionale di ricerca sui reati di terrorismo, sulla criminalità organizzata e sui crimini contro la sicurezza del territorio nazionale, nell’ambito di un’attività di intelligence e di indagini tecniche e sul campo svolte in coordinamento con le strutture competenti.

Secondo il ministero, le indagini avviate sotto la supervisione della Procura hanno portato all’arresto della maggior parte dei presunti capi e membri delle due organizzazioni criminali, per un totale di 25 persone. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati numerosi veicoli, motociclette e imbarcazioni da diporto di lusso ritenuti provento delle attività illecite svolte in Tunisia e all’estero, oltre a quantitativi di sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro. Le indagini sul caso sono tuttora in corso.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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