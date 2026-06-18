Tunisia, smantellate due reti criminali internazionali: 25 arresti

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le autorità tunisine hanno smantellato due reti criminali internazionali attive nel traffico di droga, nel riciclaggio di denaro, nelle attività estorsive e negli omicidi su commissione, secondo quanto riportato oggi sulla pagina ufficiale del Ministero dell’Interno tunisino.

L’operazione è stata condotta dall’Unità nazionale di ricerca sui reati di terrorismo, sulla criminalità organizzata e sui crimini contro la sicurezza del territorio nazionale, nell’ambito di un’attività di intelligence e di indagini tecniche e sul campo svolte in coordinamento con le strutture competenti.

Secondo il ministero, le indagini avviate sotto la supervisione della Procura hanno portato all’arresto della maggior parte dei presunti capi e membri delle due organizzazioni criminali, per un totale di 25 persone. Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati numerosi veicoli, motociclette e imbarcazioni da diporto di lusso ritenuti provento delle attività illecite svolte in Tunisia e all’estero, oltre a quantitativi di sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro. Le indagini sul caso sono tuttora in corso.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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