Malta registra il maggior aumento di emissione di gas serra fra i Paesi UE

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta ha registrato il maggiore aumento delle emissioni di gas serra tra i Paesi dell’Unione europea nell’ultimo decennio, secondo le nuove stime pubblicate da Eurostat.

L’agenzia statistica europea ha calcolato che le emissioni maltesi sono aumentate del 169,4% tra il 2015 e il 2025, facendo dell’isola uno dei soli quattro Stati membri ad aver segnato una crescita nello stesso periodo. Incrementi sono stati rilevati anche a Cipro (+10,7%), in Lituania (+9,5%) e in Romania (+5,4%). Nel complesso, le emissioni generate dalle attività economiche e dalle famiglie nell’Ue sono scese del 17,2% rispetto al 2015, attestandosi nel 2025 a 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente.

Riduzioni sono state registrate in 23 Stati membri, con i cali più consistenti in Estonia, Finlandia e Germania. I dati arrivano a pochi giorni da un’altra valutazione ambientale europea che ha richiamato l’attenzione sulla qualità delle acque marine maltesi.

– Foto IPA Agency –

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