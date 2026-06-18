GANGCHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto alla manutenzione fotografato lungo la ferrovia nella cittadina di Ha’ergai, nella contea di Gangcha, nella provincia del Qinghai, nella Cina nord-occidentale, il 15 giugno 2026. Situata sulla sponda settentrionale del lago Qinghai, l’officina di manutenzione della linea di Ha’ergai della China Railway Qinghai-Xizang Group Co., Ltd. è responsabile di una sezione di 96 chilometri della ferrovia Qinghai-Xizang, a un’altitudine media di oltre 3.200 metri. Con l’avvicinarsi del picco estivo dei viaggi, i lavoratori hanno intensificato le attività di ispezione e manutenzione lungo la linea per garantire il funzionamento sicuro della ferrovia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).