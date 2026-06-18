Colloquio telefonico tra il premier libanese Salam e il ministro degli esteri egiziano Abdel Aaty

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdel Aaty, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il primo ministro libanese, Nawaf Salam, per discutere degli sviluppi della situazione in Libano. Secondo un comunicato del Ministero degli Esteri egiziano, Abdel Aaty ha riaffermato la piena solidarietà dell’Egitto nei confronti del Libano di fronte alle attuali sfide, sottolineando la necessità di un completo ritiro israeliano da tutti i territori libanesi.

Il ministro ha inoltre evidenziato che qualsiasi violazione della sovranità, dell’unità e dell’integrità territoriale del Libano costituisce una grave violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il capo della diplomazia egiziana ha ribadito l’importanza di sostenere le istituzioni statali libanesi, in particolare l’esercito, affinché possano esercitare pienamente la propria autorità su tutto il territorio nazionale. Ha inoltre sottolineato la necessità che il monopolio delle armi resti nelle mani dello Stato, considerandolo un elemento essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità del Paese. Abdel Aaty ha confermato l’impegno del Cairo a continuare a sostenere il Libano e le sue istituzioni nazionali, sulla base dei solidi legami che uniscono i due Paesi.

(ITALPRESS)