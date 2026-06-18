Nuovo convoglio con circa 3.002 tonnellate di aiuti umanitari dall’Egitto verso Gaza

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa egiziana ha inviato il convoglio umanitario numero 216 verso la Striscia di Gaza, nell’ambito del suo ruolo di coordinamento degli aiuti destinati alla popolazione palestinese. Secondo un comunicato della Mezzaluna Rossa egiziana, il convoglio, partito nelle prime ore della giornata, trasporta circa 3.002 tonnellate di aiuti umanitari, comprendenti pacchi alimentari, farina, forniture mediche, materiali di soccorso e carburante destinato al funzionamento degli ospedali e delle strutture essenziali della Striscia.

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