Cina: operative tre linee produttive per fibra di carbonio ad alte prestazioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China National Building Material Group Co., Ltd. (CNBM) ieri ha messo in funzione tre linee di produzione di fibra di carbonio ad alte prestazioni di livello mondiale, rafforzando l’offerta cinese di prodotti in fibra di carbonio di fascia alta.

Le linee, situate nella base di Lianyungang della filiale della CNBM Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co., Ltd., nella provincia orientale cinese del Jiangsu, coprono le tre principali categorie della fibra di carbonio: per uso generico, ad alta resistenza e ad alto modulo.

La fibra di carbonio, nota per la leggerezza, l’elevata resistenza meccanica e alla corrosione, è ampiamente utilizzata in settori quali le nuove energie, l’aerospazio, le applicazioni nelle profondità marittime, del sottosuolo e dello spazio, le attrezzature sportive e l’elettronica 3C.

Le nuove linee, sviluppate in modo indipendente dalla Zhongfu Shenying, comprendono una linea da 5.000 tonnellate per fibra di carbonio a traino pesante, una linea da 1.000 tonnellate per fibra di carbonio ad alta resistenza di tipo SYT70 T1100 e una linea da 600 tonnellate per fibra di carbonio ad alto modulo.

Zhou Yuxian, presidente della CNBM, ha dichiarato che l’avvio delle attività affronta problemi strutturali come l’offerta insufficiente di prodotti in fibra di carbonio di fascia alta e una gamma di prodotti incompleta, consentendo al tempo stesso una copertura completa delle categorie per uso generico, ad alta resistenza meccanica e ad alto modulo.

Queste nuove linee contribuiranno inoltre ad affrontare le sfide comuni nell’ingegnerizzazione e nella produzione di massa di materiali di fascia alta e rafforzeranno in modo significativo la sicurezza e la resilienza dell’offerta cinese di materiali strategici chiave, ha affermato Zhou.

(ITALPRESS).