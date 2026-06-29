Suzuki GSX-8R Cup, Agazzi conquista il Mugello. Marino resta leader del campionato

ROMA (ITALPRESS) – Il terzo appuntamento della Suzuki GSX-8R Cup, al Mugello Circuit, ha confermando l’equilibrio e la competitività del monomarca. A vincere la prova è stato Michel Agazzi; mentre Samuele Marino ha mantenuto la vetta della classifica generale. A firmare la pole position è stato Fabio Starnone, autore di un eccellente 2’02″182, conquistato durante le Q1 del sabato mattina. Ma la gara è la gara, le logiche saltano ed entrano in campo altri fattori. Allo spegnimento del semaforo è Marino, scattato dalla sesta casella, a sorprendere tutti con una partenza perfetta che lo porta al comando già alla staccata della San Donato. La leadership dura però poche curve: Agazzi, tornato nella serie che lo ha visto trionfare nella passata stagione, prende la testa della corsa, dando il via a una sfida entusiasmante. Fin dai primi giri il trio formato da Agazzi, Marino e Starnone accende il pubblico con continui sorpassi e controsorpassi.

Al termine del secondo giro è nuovamente Starnone a portarsi al comando, senza però riuscire a prendere margine. Alle loro spalle il gruppo resta compatto e si inseriscono nella lotta anche Tommaso Occhi, autore di una convincente rimonta fino alla terza posizione provvisoria, e Mattia Giachino, che conferma il grande feeling con il circuito toscano. Dopo la pole position conquistata al Mugello nella scorsa stagione, anche quest’anno il pilota piemontese resta stabilmente nel gruppo di testa, pronto a giocarsi il podio fino all’ultimo. Mentre davanti la battaglia per il podio è serratissima, Roberto Sarchi firma il giro più veloce della gara in 2’02″712, dimostrando un ottimo passo. A due giri dal termine lo spettacolo raggiunge il suo apice: alla staccata della San Donato i primi cinque piloti si presentano affiancati, aprendosi a ventaglio. Marino prova l’allungo prendendo momentaneamente la testa della corsa, ma il gruppo resta compatto e nessuno è disposto a cedere. Nell’ultimo giro è Agazzi a trovare l’attacco decisivo: supera Marino nelle battute finali e riesce a costruire quel margine sufficiente per transitare per primo sotto la bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, in volata, Marino agguanta il secondo posto ai danni di Starnone, che completa il podio. Quarta piazza per Sarchi, autore del giro veloce, mentre Fabio Donesana chiude quinto assoluto. Nella classifica riservata agli Over 35 è proprio Donesana a conquistare la vittoria, precedendo Giachino, ancora una volta protagonista sul circuito toscano. A seguito della squalifica di Walter Laudati, il terzo gradino del podio viene assegnato a Daniele Gibellini.

Dopo tre round, la classifica generale vede Marino saldamente al comando, con Starnone e Sarchi a inseguire, rispettivamente in seconda e in terza posizione. La Suzuki GSX-8R Cup tornerà protagonista in occasione della Racing Night del CIV il 26 luglio, dove andrà in scena il quarto round del Trofeo.

– Foto ufficio stampa Suzuki –

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