Cina: funzionario HKSAR, regione “super convertitore” per aziende cinesi che si globalizzano

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Paul Chan, segretario alle Finanze del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), ieri ha dichiarato che Hong Kong funge da “super convertitore” per le imprese della Cina continentale che puntano a espandersi a livello globale.

Chan ha scritto nel suo blog che Hong Kong non è solo un importante canale per attrarre investimenti, ma anche un ponte chiave che consente alle imprese e ai prodotti della Cina continentale di accedere ai mercati internazionali, oltre che un convertitore di standard e norme tra innovazione tecnologica e mercati globali.

Chan ha affermato che, nell’ambito della strategia nazionale della doppia circolazione, i vantaggi internazionali di Hong Kong possono aiutare efficacemente le imprese della Cina continentale a connettersi con i mercati globali.

Ha osservato che l’internazionalizzazione rappresenta il punto di forza peculiare di Hong Kong, grazie al sistema di common law, alla tutela della proprietà intellettuale, alla libera circolazione di capitali e di altri fattori produttivi, alla convergenza di capitali e talenti internazionali e ai servizi professionali allineati agli standard globali. Tutto ciò contribuisce a consentire alle imprese di progredire con costanza e di spingersi oltre.

Chan ha aggiunto che le eccellenti capacità di innovazione scientifica e tecnologica della Cina continentale possono collegarsi in modo efficiente con i vantaggi internazionali di Hong Kong, aiutando le imprese a trasformare i risultati della ricerca in ordini dall’estero.

Nel frattempo, Hong Kong può introdurre capitali internazionali a lungo termine nelle imprese hard-tech che necessitano di “capitale paziente”, consentendo investimenti di piccola entità, in fase iniziale e di lungo periodo, sostenendo così la crescita di aziende tecnologiche promettenti, nonché delle industrie emergenti e del futuro, ha affermato.

(ITALPRESS).