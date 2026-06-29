Malta, il governo accelera su sette riforme chiave

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese presenterà sette provvedimenti legislativi prioritari nei primi giorni della nuova legislatura, con riforme sulla procreazione medicalmente assistita (IVF), i ricorsi in materia urbanistica e la legislazione sull’uguaglianza tra le principali iniziative.

Ad annunciarlo è stato il primo ministro Robert Abela intervenendo all’apertura della conferenza generale del Partito Laburista, dove ha definito il manifesto elettorale della formazione come “il più ambizioso mai presentato da un movimento politico a Malta”, impegnandosi a darne piena attuazione.

Secondo Abela, la riforma della legge sulla fecondazione assistita estenderà i test genetici preimpianto (PGT-M) a un numero maggiore di patologie, consentendo a più coppie di accedere ai trattamenti per la fertilità. La riforma della pianificazione urbanistica impedirà inoltre l’avvio dei lavori di costruzione quando i permessi edilizi sono oggetto di ricorso davanti ai tribunali amministrativi o alla magistratura.

Il premier ha aggiunto che la nuova normativa sull’uguaglianza punta a riportare Malta al primo posto nella classifica di ILGA-Europe sui diritti civili, mentre ulteriori interventi legislativi rafforzeranno il settore del volontariato. Abela ha inoltre incaricato i ministri di dare priorità a due impegni programmatici ciascuno prima dell’avvio della fase di preparazione della legge di bilancio. Il prossimo bilancio dello Stato, ha detto, manterrà un’impostazione progressiva ed espansiva, con misure a favore delle famiglie, dei giovani, delle imprese, degli acquirenti della prima casa e dei pensionati.

La conferenza precede il congresso generale straordinario del Partito Laburista, durante il quale Abela e i vice leader del partito dovrebbero ricevere la conferma formale da parte dei delegati dopo la quarta vittoria elettorale consecutiva della formazione.

– foto Partito Laburista –

(ITALPRESS).