Cina: oltre 53.000 giovani parteciperanno a un programma di volontariato

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oltre 53.000 neolaureati appena assunti si stanno recando nelle aree rurali e meno sviluppate per partecipare a un programma annuale di volontariato. Lo ha reso noto ieri il Comitato centrale della Lega della Gioventù Comunista Cinese (CYLC).

I volontari, selezionati dalle autorità locali e dalle università di tutto il Paese, saranno inviati in 27 suddivisioni a livello provinciale, tra cui Xinjiang, Xizang, Jilin e Guizhou, oltre che nel Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang. Svolgeranno attività di volontariato a livello locale in queste aree.

Secondo il Comitato centrale della CYLC, i partecipanti presteranno servizio per un periodo compreso tra uno e tre anni in settori quali l’istruzione rurale, lo sviluppo rurale, l’assistenza sanitaria nelle campagne, la governance sociale a livello locale e le attività giovanili nelle comunità.

Oltre il 90% degli incarichi è previsto in cittadine e villaggi, a conferma dell’attenzione del programma al rafforzamento dei servizi a livello locale, si legge nella nota.

Da quando il programma è stato avviato nel 2003, quasi 600.000 laureati universitari hanno risposto all’appello prestando servizio volontario nelle regioni occidentali, nelle aree rurali e nelle comunità locali.

(ITALPRESS).