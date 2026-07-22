Russia-Usa, in programma domani un incontro tra Lavrov e Rubio

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha annunciato che domani avrà un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio. “L’incontro è già stato concordato”, ha dichiarato il ministro secondo quanto riferisce l’agenzia russa Tass. L’incontro si terrà a Manila, a margine del vertice Asean dei ministri degli Esteri del Sud-est asiatico.

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