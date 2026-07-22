L’ambasciatore egiziano in Italia Rady discute la cooperazione con Leonardo nei settori della difesa e dell’aerospazio

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore egiziano in Italia, Bassam Rady, ha incontrato presso la sede dell’ambasciata a Roma Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Leonardo, azienda italiana leader nei settori della difesa, dell’aerospazio e dei sistemi elettronici, per discutere lo sviluppo della cooperazione bilaterale. Lo rende noto l’ambasciata egiziana a Roma su Facebook.

All’incontro hanno partecipato anche l’addetto alla Difesa egiziano in Italia, generale Mohamed Shaheen, e una delegazione di Leonardo composta dai responsabili dei settori della cooperazione internazionale e della produzione militare. Rady ha sottolineato che la collaborazione tra l’Egitto e Leonardo si estende da anni ai sistemi di difesa, militari ed elettronici, evidenziando il potenziale per ampliare il partenariato nei settori dell’aerospazio e del telerilevamento.

L’ambasciatore ha spiegato che l’esperienza di Leonardo nelle tecnologie satellitari per il monitoraggio del territorio, dell’agricoltura e delle risorse idriche può contribuire ai grandi progetti nazionali egiziani per lo sviluppo agricolo, l’espansione delle aree coltivate e il miglioramento della gestione delle acque.

-Foto ambasciata d’Egitto a Roma-

(ITALPRESS).