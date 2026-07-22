Malta, Abela si scusa con la popolazione per i blackout registrati nel Paese

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha rivolto le proprie scuse alla popolazione dopo i diffusi blackout che hanno lasciato migliaia di famiglie senza elettricità durante una delle ondate di calore più intense mai registrate nel Paese. “Voglio chiedere scusa a tutti coloro che sono rimasti senza elettricità nelle ultime ore. Le mie scuse sono senza riserve”, ha dichiarato Abela, annunciando un’accelerazione degli investimenti per il potenziamento della rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica. Le interruzioni di corrente hanno interessato numerose località dell’arcipelago, con alcune aree rimaste senza elettricità per oltre 12 ore, mentre le temperature hanno superato i 42 gradi.

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(ITALPRESS).

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