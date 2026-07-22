ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino, attraverso la propria Divisione specializzata Health & Pharma, e Worldline rafforzano il supporto all’innovazione finanziaria e tecnologica nel settore farmaceutico attraverso un’offerta mirata per il Gruppo Farmacie Igea, una tra le principali realtà nazionali, con un magazzino di oltre 78 mila referenze e 160 dipendenti di cui 60 professionisti farmacisti presenti nelle diverse sedi.

L’iniziativa nasce per affiancare il Gruppo Farmacie Igea nel ruolo consolidato di presidio sanitario di prossimità, consulenza e benessere. “In questo contesto – si legge in una nota -, anche l’esperienza di pagamento diventa un elemento chiave per offrire ai cittadini servizi sempre più semplici, fluidi e sicuri. Grazie alla collaborazione con Banca del Fucino e Worldline, Gruppo Farmacie Igea potrà migliorare i propri servizi e semplificare l’esperienza quotidiana dei professionisti e dei clienti. Le soluzioni di pagamento Worldline contribuiscono a supportare la farmacia, garantendo un’esperienza di pagamento coerente con le nuove esigenze di cittadini e operatori. L’introduzione dei terminali Android POS Worldline consentirà di gestire attraverso un’unica piattaforma tutte le principali tipologie di pagamento, sia in presenza sia a distanza, offrendo un’esperienza omogenea su tutti i canali, una maggiore efficienza operativa e un servizio di assistenza dedicato lungo tutte le fasi della collaborazione”.

Banca del Fucino affianca gli operatori del comparto attraverso la propria Divisione Health & Pharma, “nata per offrire competenze specialistiche e distintive, soluzioni finanziarie dedicate e un modello di servizio costruito sulle esigenze degli operatori del settore. Gruppo Farmacie Igea si distingue per una visione evoluta del ruolo della farmacia e per aver contribuito ad anticipare la crescita del settore verso il modello della “farmacia di servizi”, come riferimento per la salute e la qualità della vita”.

La partnership è inoltre pensata in un’ottica di evoluzione continua, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il portafoglio di servizi disponibili nelle farmacie.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione avviare questa collaborazione con il Gruppo Farmacie Igea, realtà con cui condividiamo una visione avanzata del ruolo della farmacia nella tutela della salute e della qualità della vita delle persone – afferma Marco Alessandrini, Responsabile Divisione Health & Pharma presso Banca del Fucino -. Grazie a una piattaforma innovativa di prodotti finanziari e al supporto tecnologico di Worldline contribuiamo all’evoluzione della farmacia dei servizi, di cui il Gruppo Igea è stato un pioniere. Sostenere la farmacia italiana significa accompagnare la trasformazione di un presidio di prossimità sempre più chiamato a rispondere ai bisogni di cura, e assistenza dei cittadini. Per Banca del Fucino essere al fianco di chi ogni giorno opera per la salute delle persone significa contribuire concretamente al benessere delle comunità. E’ anche così che interpretiamo la nostra responsabilità sociale d’impresa”.

“Siamo orgogliosi, con il nostro Partner Banca del Fucino, di collaborare con il Gruppo Farmacie Igea in un progetto che unisce innovazione tecnologica, prossimità al territorio e attenzione concreta alle esigenze degli esercenti – dichiara Stefano Calderano, CEO di Worldline Merchant Services Italia -. Oggi il pagamento non è più un semplice momento conclusivo dell’acquisto, ma uno strumento che contribuisce a migliorare l’esperienza del cliente e la competitività dell’esercente. Questa sinergia rappresenta un importante esempio di come le soluzioni di pagamento digitali di Worldline possano supportare l’evoluzione di settori strategici come quello farmaceutico, offrendo esperienze di acquisto sempre più fluide, sicure e integrate”.

“Nel corso degli anni abbiamo lavorato per costruire un modello di farmacia sempre più orientato ai bisogni delle persone, capace di coniugare prossimità, competenza e innovazione – conclude Maria Catena Ingria, Fondatrice del Gruppo Farmacie Igea -. La collaborazione con Banca del Fucino e Worldline si inserisce pienamente in questa visione, consentendoci di rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai cittadini e di supportare i nostri professionisti con strumenti tecnologici evoluti. Crediamo che la farmacia del futuro debba essere sempre più un punto di riferimento per la salute, il benessere e la prevenzione, e partnership come questa rappresentano un importante contributo per accelerare tale percorso di crescita e innovazione”.

– Foto Gruppo Farmacie Igea –

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