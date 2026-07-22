Libano, la città di Tiro inserita dall’Unesco nella lista del patrimonio dell’umanità in pericolo

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha inserito la città di Tiro, nel sud del Libano, nella lista del patrimonio dell’umanità in pericolo. Lo ha annunciato l’organizzazione su X. “Il sito è stato direttamente colpito e ha subito danni. Inoltre, il suo stato di conservazione desta crescente preoccupazione, soprattutto alla luce della possibilità di ulteriori impatti”, afferma l’Unesco, che sta attualmente tenendo la 48ª sessione del Comitato del patrimonio mondiale a Busan, in Corea del Sud.

Per l’Unesco “non sussistono più le condizioni ottimali per garantire la conservazione e la protezione dell’eccezionale valore universale del sito”. Situata sulla costa del Libano meridionale, a circa 20 chilometri dal confine con Israele, Tiro è una delle città più antiche del mondo mediterraneo.

I suoi abitanti sono fuggiti in massa dopo gli appelli all’evacuazione lanciati dall’esercito israeliano nel quadro della ripresa degli attacchi a Israele del gruppo armato libanese filo-iraniano Hezbollah il 2 marzo scorso. Tiro vanta due siti protetti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, tra cui resti dell’Impero romano, un arco di trionfo e un ippodromo risalente al II secolo.

(ITALPRESS).