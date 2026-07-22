Mondiali Hong Kong, debutto ok per il fiorettista Marini e la spadista Caforio: i due azzurri avanzano al tabellone principale

ROMA (ITALPRESS) – Obiettivi raggiunti per l’Italia nella prima giornata di preliminari al Campionato del Mondo di Hong Kong 2026: il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio staccano il pass per i tabelloni principali che andranno in scena sabato 25 luglio, quando si cominceranno ad assegnare le medaglie iridate.

Nel fioretto maschile, sei vittorie in altrettanti assalti per Tommaso Marini e qualificazione centrata al primo step, già dopo la fase a gironi chiusa al 3° posto. Con un en plein di successi, e un saldo positivo di +21 (appena 9 le stoccate subite, 30 quella messe a segno), il campione mondiale di Milano 2023 ha conquistato il biglietto per la giornata clou, alla quale erano già ammessi – per diritto di ranking – i compagni Guillaume Bianchi (testa di serie numero 3), Filippo Macchi (7) e Tommaso Martini (9), tutti tra i “top 16” del seeding.

Debutto d’autorità, insomma, per Marini, soddisfatto d’aver rotto il ghiaccio sulle pedane dell’Asia World Expo: “Me la sono cavata alla grande. Era da un bel po’ che non disputavo la fase a gironi e sono contento di come sono riuscito a interpretare quest’inizio di gara, in cui il margine d’errore è bassissimo. È stato un avvio molto positivo e ora la testa è già al tabellone principale di sabato, da affrontare con la stessa sana spavalderia che ho avuto ai miei primi Campionati del Mondo. Qui a Hong Kong c’è un gran bel gruppo, siamo una famiglia non solo con il fioretto ma anche insieme a tutte le altre armi, uno spirito di squadra che ci dà ancor più carica”.

Qualificazione in tasca anche per Gaia Caforio. Debuttante ai Mondiali Assoluti, la campionessa europea Under 23, dopo quattro vittorie e due sconfitte nella fase a gironi, ha battuto nei turni preliminari prima la thailandese Thiankul (15-10) e ha poi la colombiana Santa Correa (13-8), raggiungendo così le olimpioniche Alberta Santuccio (numero 2 al mondo), Giulia Rizzi (8) e Rossella Fiamingo (14), tutte appartenenti al gruppo d’elite.

“Avevo tanta voglia di divertirmi, e devo dire ci sono riuscita. Con la testa, l’adrenalina e il supporto ricevuto ho raggiunto questo primo obiettivo. Adesso bisognerà dare tutto sabato”, il commento di Gaia Caforio.

Domani le qualificazioni del Campionato del Mondo di Hong Kong 2026 proseguiranno con la spada maschile e la sciabola femminile: in pedana lo spadista Andrea Santarelli e le sciabolatrici Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili. Anche per queste due specialità saranno in palio i pass per il tabellone principale da 64 atleti (che andrà in scena domenica): sono già ammessi di diritto i “top 16” del Ranking mondiale, altri 16 posti saranno assegnati al termine della fase a gironi, gli ultimi 32 qualificati scaturiranno dai turni preliminari ad eliminazione diretta. Nella spada maschile per l’Italia sono già al tabellone principale Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Davide Di Veroli, mentre tirerà per la qualificazione Andrea Santarelli. Nella sciabola femminile Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili proveranno a raggiungere la compagna e testa di serie Michela Battiston.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).