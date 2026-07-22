Trovato morto in Francia Daniel Siad, il presunto reclutatore di modelle per Epstein

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – È stato trovato morto nella sua abitazione di Colombes (Hauts-de-Seine) Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per Jeffrey Epstein. Secondo le informazioni riportate dall’emittente francese Bfmtv, la morte è avvenuta il 20 luglio. La causa della sua morte è attualmente sconosciuta e le autorità hanno aperto un’indagine.

Negli Epstein Files, rivelati dal Dipartimento di Giustizia statunitense, il suo nome compare 2.090 volte. Siad si è difeso raccontando di essersi recato più volte in Avenue Foch, l’indirizzo parigino di Jeffrey Epstein, ma di avere avuto con lui solo rapporti professionali.

– Foto Ipa Agency –

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