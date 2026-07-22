LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta rafforza il proprio impegno nella tutela del patrimonio culturale con due iniziative promosse nell’ambito dell’UNESCO, puntando sia al riconoscimento di nuovi siti sia a un maggiore coinvolgimento nella governance internazionale del patrimonio mondiale.

La prima riguarda la candidatura delle Fortificazioni di San Giovanni all’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. La proposta comprende le fortificazioni portuali della Valletta, Mdina e la Cittadella di Gozo. I lavori preparatori hanno incluso attività di ricerca, documentazione e valutazioni tecniche coordinate dal Comitato tecnico nazionale per il patrimonio mondiale.

La fase successiva prevede un percorso di consultazione con comunità locali, consigli comunali e organizzazioni impegnate nella tutela del patrimonio. Parallelamente, Malta ha avviato la propria candidatura per entrare a far parte del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, l’organismo composto da 21 Stati membri incaricato di attuare la Convenzione del 1972 e di decidere sull’iscrizione e la conservazione dei siti riconosciuti.

L’eventuale elezione consentirebbe al Paese di contribuire direttamente alle decisioni internazionali in materia di tutela del patrimonio. La candidatura è sostenuta dall’esperienza maturata nella gestione dei tre siti maltesi già iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e dalla consolidata partecipazione del Paese ai programmi UNESCO.

Tra i principali esperti coinvolti figurano l’archeologo Anthony Pace, coordinatore della candidatura delle Fortificazioni di San Giovanni, e l’archeologo marittimo Timmy Gambin, noto per le sue ricerche sul patrimonio culturale subacqueo e fondatore del Master in Global Maritime Archaeology dell’Università di Malta, recentemente ammesso alla Rete UNESCO per l’Archeologia Subacquea.

Le due iniziative rientrano nella più ampia strategia di Malta volta a valorizzare il proprio patrimonio culturale e a rafforzare il proprio ruolo nelle politiche internazionali di conservazione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).