Sahara, il Ghana considera il piano di autonomia marocchino l’unica base realistica. Sostegno anche dal Benin

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Ghana considera il Piano di Autonomia marocchino come la sola base realistica e duratura per un regolamento mutuamente accettabile della questione del Sahara. Questa posizione è stata espressa nel comunicato congiunto che ha concluso gli incontri tra il ministro degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita, e il ministro degli Affari esteri della Repubblica del Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, tenutisi martedì ad Accra. Lo riporta l’agenzia di stampa Map.

Il Ghana ha inoltre espresso soddisfazione per l’adozione della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che manifesta pieno sostegno al Segretario generale e al suo inviato personale per facilitare e condurre i negoziati sulla base della proposta di autonomia del Marocco, al fine di raggiungere una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile del contenzioso, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

BENIN RIAFFERMA SOSTEGNO PER SAHARA

Anche la Repubblica del Benin ha ribadito con fermezza la propria posizione costante di sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità del Regno del Marocco su tutto il suo territorio, compresa la regione del Sahara. Lo riporta l’agenzia di stampa Map.

Nel corso della settima sessione della Commissione mista di cooperazione marocco-beninese, svoltasi a Cotonou, il Benin ha inoltre riconfermato il proprio appoggio al Piano di Autonomia presentato dal Marocco, ritenendolo “l’unica soluzione credibile e realistica” per la risoluzione di questo contenzioso.

La posizione è stata formalizzata nel comunicato congiunto che ha concluso i lavori della Commissione, co-presieduta dal ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, e dalla ministra degli Affari esteri beninese incaricata dell’Integrazione degli Afro-discendenti, Corinne Amori Brunet.

In tale occasione, la ministra Amori Brunet ha espresso soddisfazione per l’adozione della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che individua il Piano di Autonomia sotto sovranità marocchina come base per una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile della questione.

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(ITALPRESS).