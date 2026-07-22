Riconoscimento al Marateale-Premio Internazionale 2026 per il nuovo spot sulla sicurezza stradale

ROMA (ITALPRESS) – Anas ha ottenuto un prestigioso riconoscimento al Marateale-Premio Internazionale 2026 presentando il nuovo spot della campagna di sensibilizzazione “Guida e Basta”. Realizzata in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Polizia di Stato, è incentrata sullo slogan “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”.

La nuova campagna ha vinto, come si legge nella motivazione, “per la nobile opera di promozione della cultura della sicurezza stradale, per la capacità di veicolare con credibilità e autorevolezza messaggi di natura sociale, per l’utilizzo del mezzo audiovisivo finalizzato alla valorizzazione di un comportamento responsabile e consapevole alla guida”.

L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha dichiarato: “Ottenere questo riconoscimento e portare questo spot in un contesto come quello del Marateale, che unisce cultura e grande pubblico, ci permette di parlare a chiunque salga in auto ogni giorno”.

“Il video rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno di Anas nella diffusione di una cultura della sicurezza che coinvolge cittadini, istituzioni e tutti gli operatori del settore. Il messaggio è semplice, quando siamo al volante abbiamo una responsabilità che va oltre noi stessi. Nelle nostre mani non c’è soltanto la nostra sicurezza, ma anche quella delle persone che viaggiano con noi e di tutti gli utenti della strada. Anas investe costantemente nel miglioramento delle infrastrutture, nell’innovazione tecnologica e nella manutenzione della rete viaria, ma la sicurezza si costruisce anche attraverso comportamenti consapevoli. Promuovere una cultura della prevenzione significa contribuire a salvare vite umane. Per questo continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e alle forze dell’ordine affinché ogni viaggio possa trasformarsi in un ritorno sicuro a casa”.

Il video, girato negli spazi del Centro di Guida Sicura ACI di Vallelunga, racconta le storie parallele di tre guidatori “comuni” interpretati da Massimiliano Ossini, Ludovica Martino e Gianmarco Tognazzi.

Un padre distratto dal litigio dei figli sul sedile posteriore, una fidanzata distratta dalla vivacità del proprio cane, un amico distratto dai messaggi sullo smartphone: tre situazioni quotidiane, comuni a molti di noi, raccontate con un ritmo inizialmente tranquillo. L’elemento di rottura arriva quando, con un effetto visivo di forte impatto, tutti i passeggeri scompaiono improvvisamente dall’abitacolo, lasciando i tre conducenti soli, davanti alla presa di coscienza di quanto la loro distrazione avrebbe potuto costare.

Il messaggio è immediato e drammatico: chi si distrae alla guida non mette a rischio solo sé stesso, ma azzera in un istante la vita di chi gli si è affidato. Lo spot sarà diffuso a partire dal 26 luglio sulle reti televisive nazionali Rai e Mediaset, sulle radio nazionali Radio Italia SMI e Radio Mediaset, su emittenti locali partner di Anas, oltre che sui canali web e social proprietari e su ulteriori canali di distribuzione.

– Foto ufficio stampa Anas –

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