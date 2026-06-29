Cina: nuovi aiuti al Venezuela colpito dal terremoto

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di offrire ulteriori aiuti al Venezuela per le operazioni di soccorso e ricostruzione dopo il terremoto, ha dichiarato oggi a Pechino un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Quest’ulteriore assistenza materiale d’emergenza ammonta a 100 milioni di yuan, pari a circa 14,67 milioni di dollari, e va ad aggiungersi agli aiuti in denaro già forniti, ha affermato il portavoce Guo Jiakun durante un briefing quotidiano con la stampa.

(ITALPRESS).