Cina: a Shenzhen spopola la stampa 3D (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti seguono una lezione di stampa 3D in una scuola di Shenzhen, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, il 2 giugno 2026. Negli ultimi anni, le stampanti 3D di consumo si sono trasformate da “tecnologia nera” di nicchia da laboratorio in prodotti di largo consumo, coprendo diversi ambiti, dal fai da te domestico e dall’istruzione universitaria all’innovazione imprenditoriale e alla produzione su larga scala.

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