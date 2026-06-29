Cina: a Shenzhen spopola la stampa 3D (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una stampante 3D stampa dei giocattoli presso una fabbrica di stampa 3D della Kongfu 3D a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, il 3 giugno 2026. Negli ultimi anni, le stampanti 3D di consumo si sono trasformate da “tecnologia nera” di nicchia da laboratorio in prodotti di largo consumo, coprendo diversi ambiti, dal fai da te domestico e dall’istruzione universitaria all’innovazione imprenditoriale e alla produzione su larga scala.

-Foto Xinhua-

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