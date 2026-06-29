Abdelatty a colloquio con Berri, l’Egitto conferma il proprio sostegno al Libano

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, della Cooperazione internazionale e degli Egiziani all’estero, Badr Abdel Aaty, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, dedicato agli ultimi sviluppi della situazione in Libano.

Secondo il portavoce del Ministero degli Esteri egiziano, Tamim Khallaf, Abdel Aaty ha ribadito il pieno sostegno dell’Egitto allo Stato e al popolo libanese, sottolineando la necessità di rispettarne la sovranità e l’integrità territoriale, di garantire il completo ritiro israeliano dal territorio libanese e di attuare integralmente la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il ministro ha inoltre confermato l’impegno del Cairo, su indicazione del presidente Abdel Fattah Al-Sisi, a continuare a sostenere il Libano e le sue istituzioni. Berri ha espresso apprezzamento per il costante sostegno dell’Egitto al Libano, soprattutto nelle fasi più delicate, e le due parti hanno concordato di proseguire il coordinamento e le consultazioni.

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