PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese (CNSA) ha annunciato sabato di aver recentemente istituito un nuovo dipartimento dedicato alla supervisione del settore spaziale commerciale, in rapida crescita.
La creazione del dipartimento per lo spazio commerciale rappresenta un passo significativo nel fornire una regolamentazione specializzata per l’industria, che dovrebbe promuovere costantemente uno sviluppo di alta qualità e beneficiare l’intera catena industriale, ha affermato la CNSA.
Negli ultimi anni, il settore spaziale commerciale cinese ha raggiunto progressi storici, trainati da politiche di sostegno, innovazioni tecnologiche e dalla domanda di mercato, attraverso l’innovazione collaborativa lungo l’intera catena industriale.
Un funzionario della CNSA ha dichiarato che il numero delle imprese spaziali commerciali in Cina ha ora superato le 600 unità.
Il potenziale di sviluppo del settore viene costantemente liberato, garantendo al tempo stesso la sicurezza. La CNSA ha recentemente pubblicato un piano d’azione per promuovere lo sviluppo sicuro e di alta qualità dello spazio commerciale dal 2025 al 2027. Il piano mira a integrare lo spazio commerciale nell’assetto complessivo dello sviluppo spaziale del Paese.
