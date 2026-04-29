L’Iran dice no e rifiuta l’azione degli Usa di detenzione delle sue navi

ROMA (ITALPRESS) – L’Iran rifiuta l’azione degli Stati Uniti di detenzione delle sue navi e rivendica il pieno diritto di affrontare tali comportamenti. Lo riporta la Tv al Arabiya. In una lettera indirizzata al segretario generale dell’Onu António Guterres e al Consiglio di Sicurezza, l’ambasciatore e rappresentante permanente iraniano alle Nazioni Unite, Amir Saeed Iravani, ha definito “sfacciate” le azioni statunitensi e ha affermato che Teheran ha “il diritto pieno” di reagire.

Iravani ha inoltre esortato il Consiglio di Sicurezza a chiedere agli Stati Uniti di “cessare immediatamente queste azioni illegali” e di “rilasciare tutte le navi, le merci e i beni trattenuti”.

La presa di posizione arriva dopo che l’esercito americano ha abbordato martedì un’altra nave mercantile, la “Blue Star 3”, nell’ambito delle operazioni di blocco dei porti iraniani. A differenza dei casi precedenti, dopo l’ispezione la nave è stata autorizzata a riprendere la navigazione.

La US Central Command ha reso noto tramite i suoi canali social che marines statunitensi sono saliti a bordo della nave per verificare che la sua rotta non prevedesse scali in porti iraniani. Un video diffuso mostra i militari americani calarsi da un elicottero sulla nave utilizzando corde.

PAKISTAN “GLI SFORZI DI MEDIAZIONE NON SONO MAI STATI INTERROTTI”

Un alto funzionario pakistano ha confermato che gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran non si sono mai interrotti e che Islamabad sta lavorando attivamente per ridurre le distanze tra Washington e Teheran. Lo riporta la Tv al Arabiya. “Le iniziative di mediazione proseguono senza sosta. Stiamo operando per colmare le differenze tra America e Iran”, ha dichiarato il responsabile pakistano, citato dai media nazionali.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).